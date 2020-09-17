وزيرا النقل والري يبحثان دفع المشروعات المشتركة لسرعة إنجازها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مشتركاً عبر تقنيه الفيديو كونفرانس وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين.

جاء ذلك لبحث سبل دفع المشروعات المشتركة بين الجانبين، حيث تم مناقشة سرعة إنجاز أعمال التطوير والتأهيل التى تقوم بها أجهزة وزارة الرى فى المجارى المائية المتقاطعة مع محاور النيل التى تنفذها وزارة النقل حيث يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

أكد وزير النقل على أهمية تكثيف أعمال تبطين الترع والمصارف التى تتقاطع مع محاور النيل وكذلك رصف الطرق الأسفلتية على جانبها خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور فى تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

ووجه وزير الرى بسرعة البدء الفورى فى أعمال التأهيل اللازمة للمجارى المائية المتقاطعة، وتشمل تلك تقاطعات المجارى المائية مع محاور "سمالوط، حلوان، عدلى منصور ببنى سويف، ومحور قوص - نقادة، ومحور كلابشة بأسوان"، وذلك للاستفادة من المظهر الجمالى لتلك المجارى المائية مع المحاور المتميزة المنفذة لخدمه أهالى تلك المحافظات.

وأشار إلى أنه سيتم تأهيل جميع الترع عرض قاع أقل من ستة متر والمتقاطعة مع تلك المحاور وبالفعل جارى العمل فى بعض هذه الترع وسيتم تدبير الاعتمادات المالية للترع المتبقية وسيتم البدء فى تأهيلها فى أسرع وقت ممكن.

وتم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية والشركات أصحاب الأراضى المتداخلة مع مشروع تطوير وتوسعه الميناء الصادر بشأنها قرار السيد رئيس الوزراء، كما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بشأن التوسعات الخاصة بكوبرى المنيب على نهر النيل والتى يتم تنفيذها فى إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى وبما يساهم فى سرعة إنجاز المشروع بالتزامن مع إزالة اى معوقات خاصة بمجرى النهر.

وفى ختام الاجتماع أكد الوزيران ،على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لسرعه إنهاء جميع المشروعات للاستفادة من الاستثمارات المخصصة وتحقيق التنمية المنشودة. 

وزيرا النقل والري يبحثان دفع المشروعات المشتركة لسرعة إنجازها
وزيرا النقل والري يبحثان دفع المشروعات المشتركة لسرعة إنجازها
وزيرا النقل والري يبحثان دفع المشروعات المشتركة لسرعة إنجازها
وزيرا النقل والري يبحثان دفع المشروعات المشتركة لسرعة إنجازها
وزيرا النقل والري يبحثان دفع المشروعات المشتركة لسرعة إنجازها
وزيرا النقل والري يبحثان دفع المشروعات المشتركة لسرعة إنجازها

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