المصرية اليابانية: "الجامعة معمولة للطالب المميز.. مش شرط يكون حاصل على 1005"

قال الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، إن الجامعة تجربة إنسانية كاملة، بداية من الحلم والفكرة والتخطيط والإنشاء والافتتاح، لافتًا إلى أنها جامعة حكومية مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، حيث اتفقت حكومتا مصر واليابان على الاستثمار في الإنسان.





وأضاف حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الجامعة تعتمد على الشراكة الكاملة بين الجانبين المصري واليابان، لتخريج طلاب يكونون قيمة مضافة لسوق العمل المصري، لكي يشاركوا في عمليات التنمية.





وتابع، أن الجانب الياباني سيقدم الخبرة، لكي تستطيع مصر القيام بما قامت به اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن مصر في حاجة إلى تضافر كل القوى الوطنية من أجل أن تصبح أفضل.





وأردف: "الجامعة معمولة للطالب المميز، مش شرط يكون جايب 1005% ولا 95%، لكن لازم يكون عاوز يعمل حاجة لمستقبله، ويكون طالب ملتزم وجاد، وحريص جدًا على أن يؤدي على ما عليه دون تباطؤ أو تخلف أو تكاسل، لأن التعليم في الجامعة يعتمد على المبادرة الشخصية".





وواصل: "الحد الأدنى لمجموع الثانوية العامة ميهمناش أوي، بس ده دليل استرشاد"، لافتًا إلى إجراء اخبتار تحريري لطلاب كلية الهندسة في 4 مواد أساسية هي الرياضيات والعلوم والفيزياء والتفكير المنطقي.





وأشار، إلى أن التفكير المنطقي يعتمد على قوة ملاحظة الطالب، والعمل على ربط الأشياء ببعضها للوصول إلى إجابات نهائية، موضحًا أن الرياضيات هامة جدًا في عملية تطوير تفكير الطالب: "بعد الامتحانات الأربعة نجري مقابلة مع الطالب نقيس فيها قدرات الطالب على الاتصال والحديث وغيرها من المهارات، وعمومًا، فإن مجموع الطالب في الثانوية العامة يمثل نحو 50% من شروط قبول الطالب بالجامعة، بينما تمثل المقابلة الشخصية والاختبار الـ50% الأخرى.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وعدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أنه كان حريص على أن يروى مجموعة من الشباب المشارك فى برامج التدريب التابعة لوزارة الاتصالات تجربتهم لشباب الجامعات والمعاهد المختلفة فى مصر خلال افتتاح مشروعات تعليمية جديدة بالإسكندرية، قائلا: "التجربة كده والفرصة كده.. التأهيل والتدريب يحقق ده.. وكويس أن يكون لدينا شباب".





وأضاف الرئيس السيسى: "الدولة مستعدة لتوفير التعليم والتأهيل المطلوب.. وعلى الشباب مساعدتنا على الدراسة وتجهيز أنفسهم.. حتى تجد نفسك فى سوق العمل.. ونافع لنفسك واسرتك.. واشكركم واشكر من يسعى لتأهيل نفسه".



