توافد وتزاحم للمرشحين المحتملين لنواب ٢٠٢٠ بالمنصورة (صور)

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توافد المرشحين المحتملين لنواب برلمان ٢٠٢٠ علي مقر اللجنة القضائية، في مجمع محاكم المنصورة، وسط تعزيزات أمنية مشددة.





وجاء الإنتشار الأمني المكثف، لتأمين اللجنة القضائية المكلفة باستيلام أوراق المتقدمين للترشح، بوضع حواجز حديدية أمام مقر اللجنه لتنظيم الدخول وإحكام السيطره الأمنية.





وتكدس المتقدمين للترشح لرغبة كل منهم في أن يكون هو الأول في التسجيل للتقدم، وحاول المتقدمين للترشح الدخول لمقر اللجنه القضائية قبل الموعد المحدد في التاسعة صباحا، الا أن الأجهزة الأمنية سيطرت على الوضع.





وكان الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية أعلن عن توقيع الكشف الطبي على 57 مرشحا محتملا تقدموا للكشف الطبي اليوم استعدادا لانتخابات مجلس النواب، ليصبح إجمالى المتقدمين للكشف 367 في اليوم السادس.





وطالبت صحة الدقهلية المرشحين المحتملين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف حيث إننا ملتزمون بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع.





وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إجراءات الكشف الطبي بأماكن تقديم الخدمة تتم بسهولة ويسر مع المرشحين رغم زيادة الأعداد اليوم.





الجدير بالذكر أن الكشف الطبي للمرشحين مستمر حتى 26 من سبتمبر الجاري وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء وذلك بالمستشفيات الآتية: مستشفى المنصورة العام الجديد (الدولي)، مستشفى السنبلاوين العام، مستشفى دكرنس المركزي، مستشفى بلقاس المركزي، مستشفي ميت غمر المركزي، هذا بالإضافة إلى المجلس الطبي العام.





وبعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل المشترك بالمنصورة للكشف وعمل تحليل المخدرات والمسكرات.





وعلي صعيد اخر أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بدء الحملة القومية لإعادة فحص وتحليل الفيروسات (فيروس C - فيروس B- العوز المناعي) قبل إجراء أي تداخلات جراحية أو غير جراحية.





جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة وامتدادا للمبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة.





واشار وكيل صحة الدقهلية، إلى أنه تم البدء في تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات وكذلك توزيع المستلزمات والكواشف اللازمة لاجراء التحاليل حيث بدأت الحملة القومية من امس الاثنين الموافق ١٤ سبتمبر بجميع نقاط المسح على مستوى المحافظة.