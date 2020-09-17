بعد مشادات كلامية.. الفيديو يحدد المرشح رقم 1 بانتخابات النواب في بورسعيد

لجأت اللجنة القضائية المسئولة عن تلقي طلبات المتقدمين للترشح لانتخاب مجلس النواب المقبلة ومقرها محكمة بورسعيد الابتدائية، برئاسة المستشار محمد البنداري، اليوم الخميس، إلى الفيديوهات التي جرى تفريغها من كاميرات المراقبة الخاصة بالمحكمة لتحديد المرشح الذي سيحصل على الرقم واحد بين المتقدمين في كل دائرة.





ونشبت مشادات كلامية بين عدد من المرشحين الذين حضروا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للمنافسة على من يتقدم أولًا في دائرته ويحصل على الرقم "1" بقائمة المرشحين، الأمر الذي استدعى اللجنة القضائية للجوء إلى الفيديوهات لتحديد المتقدم رقم "1" في ظل اعتراضات من البعض، الأمر الذي تسبب في تأخير عملية استلام الطلبات لقرابة الساعة.





وخصص القانون 4 مقاعد لمحافظة بورسعيد بمجلس النواب، منهم مقعدين للقائمة، واثنين أخرين للدوائر الفردية التي قسمت إلى دائرتين، الأولي تضم أقسام:"بورفؤاد أول، وبورفؤاد ثان، شرق التفريعة، الشرق، العرب، والضواحي"، فيما جاءت الدائرة الثانية لتضم أقسام: "المناخ، والزهور، الجنوب أول، والجنوب ثان".





كان قد تقدم أمام المستشار محمد البندارى، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ببورسعيد، عمرو عيادة، احمد فرغلى، الحسينى ابو قمر، حسن عمار، محمد نور، سامى الرشيدى، طه الجمل، عماد مهدى، وسماح زاهر، للترشيح بأوراقهم كمرشحين علي المقعد الفردى عن عدد من الأحزاب والمستقلين.



