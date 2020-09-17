مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:11 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، بعد رفض الأخيرة قرار مجلس الأوقاف الإسلامية بإغلاق المسجد الأقصى.

 

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الأوقاف الإسلامية رفضها الإغلاق، وبأنها هي التي تقرر ذلك، وستسمح بدخول المستوطنين للأقصى.

 

وسمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للمستوطنين باقتحام المسجد خلال فترة الإغلاق التي كانت مقررة للأسابيع الثلاثة المقبلة.

 

ونقلت وسائل الإعلام، عن مصدر مسؤول بدائرة ومجلس الأوقاف، قوله: "بعدما تبين لنا من نية سلطات الاحتلال فتح باب المغاربة خلال أيام الإغلاق للمستوطنين لاقتحام المسجد، قررنا أن تبقى أبواب المسجد الأقصى المبارك مفتوحة، وعلى من يستطيع الوصول إليه ضمن الشروط الصحية والقانونية ".

 

وأضاف المصدر، أن المسجد لن يغلق وأن الصلاوات ستقام فيه، موضحًا أن قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى مرهون بانصياع "سلطات الاحتلال للقرار وعدم تمكين المستوطنين من اقتحامه، وفي حالة عدم تقيد شرطة الاحتلال بهذا القرار سيبقى المسجد مفتوحا أمام المصلين طيلة الوقت".

 

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