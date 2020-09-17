رئيس لجنة متابعة انتخابات النواب بالبحر الأحمر يتفقد سير تلقى طلبات الترشح (صور)

تفقد المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية ورئيس لجنة متابعة إنتخابات مجلس النواب، لجنة تلقى طلبات الترشح لإنتخابات مجلس النواب، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حفاظًا على سلامة المواطنين.





وكانت بدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب 2020، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية برأسة المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب، اليوم الخميس، فى التاسعة صباحا وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة داخل المحكمة.





وطبقت لجنة تلقي الطلبات للراغبين فى الترشح لمجلس الشيوخ والتى مقرها محكمة البحر الأحمر الابتدائية، إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء فى اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعي.





وخصصت محكمة البحر الأحمر عددا من الموظفين لاستلام الأوراق قبل عرضها على لجنة فحص الطلبات.





حيث شهدت محكمة البحر الأحمر الابتدائية، إقبال عدد كبير من مرشحين مجلس النواب منذ الصباح الباكر، لإنهاء إجراءات الاوراق المطلوبة.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 804 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 86549 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696حالة وفاة.



