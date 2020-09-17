240 مرشحا يتقدمون بطلبات الترشح على انتخابات النواب بالإسكندرية (فيديو وصور)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهد مجمع محاكم الإسكندرية، بمنطقة المنشية، اليوم الخميس، زحام شديد من قبل المترشحين من أجل تقديم طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.


وحرص رجال الأمن على تنظيم عملية تقديم الطلبات من خارج المحكمة، وتجهيز ممر خاص للوصول إلى قاعة تلقي أوراق الترشح ومنح كل ما تقدم بأوراق ترشحه عند الدخول رقم تسلسلي من حتى رقم 52 رقمًا من خلال أولوية الحضور الي مقر الاقتراح، مع الإلتزام بارتداء الكمامة.


وكان ارتفع عدد المتقدمين للكشف الطبي الخاص بالترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 بالإسكندرية، إلى 240 شخصًا حلال 4 أيام الفحص المقرر بمستشفيات وزارة الصحة.


وفتحت مجمع محاكم الإسكندرية، أبوابه أمام المتقدمين من الساعة 9 صباحا على أن ينتهي من إستقبال الأوراق في الـ5 مساءا لمدة 10 أيام، وذلك حسبما أعلن المستشار محمد أمين المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية ورئيس لجنة تلقي وفحص طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.


كما تم تخصيص قاعتين مجهزتين من قاعات جلسات نظر القضايا والمحاكمات، لاستقبال وانتظار المرشحين المحتملين مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.
240 مرشحا يتقدمون بطلبات الترشح على انتخابات النواب بالإسكندرية (فيديو وصور)
240 مرشحا يتقدمون بطلبات الترشح على انتخابات النواب بالإسكندرية (فيديو وصور)
240 مرشحا يتقدمون بطلبات الترشح على انتخابات النواب بالإسكندرية (فيديو وصور)
240 مرشحا يتقدمون بطلبات الترشح على انتخابات النواب بالإسكندرية (فيديو وصور)
240 مرشحا يتقدمون بطلبات الترشح على انتخابات النواب بالإسكندرية (فيديو وصور)
240 مرشحا يتقدمون بطلبات الترشح على انتخابات النواب بالإسكندرية (فيديو وصور)
240 مرشحا يتقدمون بطلبات الترشح على انتخابات النواب بالإسكندرية (فيديو وصور)
240 مرشحا يتقدمون بطلبات الترشح على انتخابات النواب بالإسكندرية (فيديو وصور)

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