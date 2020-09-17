مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية أن العقد المبرم بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني لأهلي وإدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب يحتوي على بندًا يحق له بموجبه الرحيل في أكتوبر المقبل.


وينص البند في العقد بين الطرفين على أحقية المدير الفني السويسري في فسخ العقد دون دفع أي شروط جزائية خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 10 أكتوبر المقبل وبدون الالتزام باستكمال البطولات في الموسم الحالي وبمرور تلك الفترة لا يحق لأي من الطرفين فسخ التعاقد قبل أن يتم الاستيفاء بجميع الالتزمات في العقد الجديد بين النادي وفايلر والذي يمتد حتى نهاية آخر مباراة في الموسم المقبل.


ويعطي هذا الشرط الحق للأهلي في توجيه الشكر لرينيه فايلر دون الالتزام بأي مستحقات مالية في أول 10 أيام من شهر أكتوبر المقبل.


وهناك حالة من القلق الشديد تسود داخل إدارة الأهلي خشية من رحيل المدير الفني السويسري عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة خاصة بعد أن تم تأجيل مباريات الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى منتصف أكتوبر المقبل خاصة في ظل تلقي رينيه فايلر العديد من العروض المُغرية من الدوريات الخليجية وبعض الأندية في أوروبا.


وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي مؤخرًا عن تجديد عقد رينيه فايلر مع الأهلي لمدة موسم ينتهي عقب نهاية آخر مباراة للنادي الأحمر في الموسم المقبل.

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