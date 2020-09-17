وصلة غزل بين أصالة وإليسا بسبب ألبوم "لا تستسلم"

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حرصت الفنانة إليسا على تهنئة صديقتها الفنانة أصاله بعد طرح ألبومها الجديد"لا تستسلم"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت أصاله تغريدة جديدة قالت فيها:"أنت تستحقي كل الأفضل يا حبي، مبروك على ألبومك الجديد".



وقامت أصالة بالرد على تغريدتها، حيث قالت:"ما أجمل اكتشاف قلبك الطيّب البسيط، وقربك وهدوء روحك، بحبك كتير ألّوسة".





ألبوم "لا تستسلم" كل أغانيه باللهجة الخليجية، وتم طرحه عبر المنصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، واحتوى الألبوم على 20 أغنية، ومن أغانى الألبوم "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.



ويشتمل الألبوم على أغنية "كالمعتاد" وهي من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى"من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.





