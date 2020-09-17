كورونا حول العالم.. 940 ألف وفاة و30 مليون مصاب

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الخميس، أن فيروس كورونا حصد أرواح 940 ألف شخص حول العالم، وبلغ عدد الإصابات 30 مليونا.

 

ووفقًا لآخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء حيث توفي نحو 197 ألف شخص، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 6.6 مليون مصاب.

 

وكان عدد المصابين في الهند، تجاوز 5 ملايين مصاب، وتوفي حتى الآن أكثر من 82 ألف شخص.

 

وارتفعت حصيلة الإصابات في البرازيل إلى أكثر من 4.4 مليون شخص، وحصد الوباء أرواح أكثر من 134 ألف شخص حتى الآن.

 

وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، جاءت روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات حيث سجلت أكثر من 1.7 مليون إصابة، إلا أن عدد الوفيات فيها يعتبر ضئيلا مقارنة بالبلدان الأخرى، حيث سجلت 18853 حالة وفاة فقط منذ بدء تفشي الوباء.

 

وفي البيرو، التي تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء بلغ عدد الإصابات فيها حوالي 740 ألفا، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى نحو 31 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.

 

وسجلت كولومبيا نحو 737 ألف إصابة، وتوفي نحو 24 ألف شخص، تليها المكسيك حيث سجلت أكثر من 680 ألف إصابة و72 ألف حالة وفاة جراء تفشي الوباء.

 

وتعتبر بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء تفشي الوباء، حيث بلغت حصيلة الوفيات في بريطانيا نحو 42 ألف وفاة حتى الآن، وارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 380 ألف شخص، وفي إيطاليا توفي نحو 36 ألف شخص منذ بدء تفشي الوباء، وبلغت حصيلة المصابين 291 ألف مصاب، وفي إسبانيا تجاوزت حصيلة الوفيات 30 ألف حالة، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 614 ألف مصاب.

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