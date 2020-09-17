برفقة زوجها.. أيتن عامر تغازل جمهورها بصورة جديدة لها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أيتن عامر في هذه الصورة برفقة زوجها مدير التصوير محمد عز العرب.

والجدير بالذكر أن آيتن عامر شاركت مؤخرًا في مسلسل "فرصة تانية"، وهو من إخراج مرقس عادل، إنتاج سنيرجي، بطولة ياسمين صبري، دياب، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده.

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