بهذه العبارات.. ندى بسيوني تنعي المنتج محمد زعزع

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نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بهذه الصورة ناعية المنتج محمد زعزع، حيث كتبت قائله: ""ألف رحمة علي وفاة المنتج محمد زعزع اللهم اجعل مثواه الجنة".



يذكر أن رحل عن عالمنا مساء اليوم المنتح محمد زعزع، منتج مسلسل "فرقة ناجي عطالله"، والذي أنتج عدد من الأعمال الفنية.



وكشف أحد أفراد العائلة في تصريحات صحفية أن المنتج محمد زعزع من المقرر دفنه في مقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.