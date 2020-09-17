الموت يُفجع السيناريست مصطفى جمال هاشم

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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رحل عن عالمنا أمس والد السيناريست مصطفي جمال هاشم، اليوم، و أعلن صديقه المؤلف محمد سيد بشير عن خبر الوفاة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


كتب محمد سيد بشير منشورًا قال فيه:"توفي إلى رحمة الله والد صديقي وأخويا مصطفي جمال هاشم، نسألكم الدعاء والفاتحة"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مصطفي جمال هاشم الدرامية مسلسل "فرصة تانية"، وهو بطولة ياسمين صبري، دياب، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجي.

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