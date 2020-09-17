من الجيم.. نوال الزغبي تطل على جمهورعا بهذه الصورة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نوال الزغبي في هذه الصورة مرتدية شورت قصير وتمارس أحد الألعاب الرياضية في صالة الجيم.

وكتبت نوال الزغبي على هذه الصورة قائله: "صباح التحفيز".

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، أغنية "اتحاربت"، وهي تتر مسلسل "سلطانة المعز"، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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