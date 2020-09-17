قفزة جديدة في إصابات كورونا بالهند

سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، قفزة قياسية أخرى في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، برصدها 97894 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتعد الهند ثاني أكثر البلدان تضررا في العالم من الفيروس، بعد تسجيلها 5.12 مليون حالة إصابة، خلف الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد حالات الإصابة فيها حوالي 6.6 مليون.

وكشفت وزارة الصحة الهندية، أن 1132 شخصا لقوا حتفهم بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات بسبب المرض إلى 83198.

وارتفعت الوفيات قليلا بعد أن ظلت منخفضة نسبيا إلى الآن، وسجلت البلاد أكثر من ألف حالة وفاة يوميا خلال الأسبوعين الماضيين.