التموين: تخفيضات معرض "أهلا مدارس" تصل لـ30% (فيديو)

كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل معرض "أهلا مدارس" لمستلزمات المدارس، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بداية من يوم الأحد المقبل 20 سبتمبر لمدة أسبوع.





وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الوزارة تنظم هذا المعرض للعام الخامس تواليًا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد جديدًا فيه وهو التنسيق الكامل مع وزارة الصحة بشأن تداعيات فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية في كل هذه المعارض، سواء بدخول المواطنين وأولياء الامور بالكمامات وتوفير المعقمات داخل المعارض والتخلص من أي مخلفات أو نفايات بالتنسيق مع مديرية الصحة داخل المحافظات المعنية.





وتابع أن الوزارة تنظم هذ العام 40 معرضًا سواء متحرك أو ثابت على مستوى محافظات الجمهورية، بواقع 19 معرض ثابت و21 معرض متنقل في 12 محافظة، وعدد المشاركين هذا العام في المعارض يبلغ 175 شركة، وسيكون افتتاح المعرض الرئيس في أرض المعارض بمدينة نصر يوم الأحد المقبل، وسيكون عبارة عن 4 معارض رئيسية تحتوي على كل المستلزمات الرئيسية وكل الأدوات المكتبية وكل ما يخص التعليم الإلكتروني وأجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الأحذية والحقائب المدرسية، والسلع الغذائية الخاصة بوجبات المدارس.





وأكد، أنه سيجرى توفير السلع بأسعار متميزة وجودة عالية، وتخفيضات تتراوح ما بين 20% و30%، لافتًا إلى وجود 21 سيارة متنقلة تتبع الوزارة، في إطار مشروع المنافذ المتنقلة، وسيجرى تخصيصها للميادين والشوارع الرياضية بالإضافة إلى التنسيق مع وزاير التنمية المحلية لكي يخصص المحافظون ساحات للعارضين في هذه المعارض.





وأعلن الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء إقامة معارض أهلا مدارس في الفترة من 20 الى 27 سبتمبر الجاري، وذلك تحت الرعاية الكريمة لدولة رئيس مجلس الوزراء وبهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الظروف، وذلك في إطار موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك موافقة اللجنة العليا لإدارة ازمة كورونا على إقامة عدد من الفاعليات والمعارض مع تطبيق كامل لكافة الإجراءات الاحترازية،





وفي هذا الصدد اجتمع الوزير مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلى الشعب العامة ذات الصلة وعدد من الموردين والمصنعين والمنتجين والتي سوف تشارك في المعارض للإتفاق على كافة الأمور الفنية والتنظيمية والتي من شأنها تحقيق الهدف من إقامة مثل هذه المعارض لما لها من أهمية كبيرة فى التخفيف على المستهلك المصري، وطرح كافة السلع والمستلزمات المدرسية من أدوات مكتبية وملابس وأحذية ومواد غذائية إلى جانب الحاسبات الالية ومستلزماتها بأسعار متميزة وجودة عالية بحيث سيتم توفير كافة هذه السلع من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك.





وأكد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية للعام الخامس على التوالي تنظم معرض اهلًا مدارس بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية ومع السادة المحافظين وذلك فى اطار الدور الخدمي للوزارة والدور المجتمعي للقطاع الخاص فى ظل الشراكات الناجحة ما بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل مصلحة المستهلك.





وفي هذا الصدد أشار المصيلحي بأنه سيتم إقامة ١٩ معرض فى ١٢ محافظة وكذلك إقامة ٢١ معرض متنقل وبمشاركة ١٧٥ شركة بالمعارض المختلفة، بالاضافة إلي إقامة المعرض الرئيسي بالقاهرة بأرض المعارض يوم الأحد القادم الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ وذلك فى اربع قاعات رئيسية، وستشهد عدد من المحافظات إقامة اكثر من معرض حيث ستقوم الغرف التجارية بإنشاء المنافذ بالتعاون مع السادة المحافظين الذين سيوفروا المساحات اللازمة بمناطق مركزية بكل محافظة ويجرى حاليًا التوسع فى المعارض من خلال الغرف التجارية لتشمل معظم محافظات الجمهورية مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.





وشدد المصيلحي بأنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى كافة المعارض المقامة، ومنها حد أقصى للحضور 50% من السعة القصوى للقاعات التي تستضيف المعرض لضمان حد أدنى من التباعد، كذلك دخول المواطنين بالكمامات مع توفير المعقمات والمطهرات اللازمة داخل المعارض، وكذلك مُرتب للأمور المتعلقة بالتخلص من النفايات واستخدام دورات المياه بالمعرض مع وزارة الصحة.



