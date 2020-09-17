"صحة كفرالشيخ": الكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية لـ38 ألف سيدة

Advertisements

أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن حملة الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، أسفرت عن فحص 38 ألف سيدة، وذلك في 182 موقع بجميع مراكز المحافظة، مشيرة إلي أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ برنامج دعم صحة المرأة بالمحافظة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأضافت سلام، أن الحملة استهدفت دعم صحة المرأة بالكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدي وعلاجه للسيدات من عمر 18 عامًا فأكثر، مع الالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



ومن جانبه قال الدكتور محمد خيري مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، إن أعمال الحملة شملت عمل فحوصات الضغط والسكر وقياس كتلة الجسم، وذلك من خلال فريق طبي من الطبيبات والممرضات والرائدات متواجدات بمواقع الفحص المنتشرة علي مستوي المحافظة.



وأشارت الدكتورة رشا فكري، منسقة البرنامج، إلي أن الكشف يجري ببطاقة الرقم القومي فقط، ويمكن لأي سيدة بأي محافظة إجراء الفحص الطبي علي أن يتم إحالتها لاحد مراكز العلاج بالمحافظة التي تم توقيع الكشف الطبي بها، وليس المحافظة محل السكن.



جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ، تحتل المركز الثالث على مستوى الجمهورية بتفعيل البرنامج وتقديم الخدمات لكافة السيدات من عمر 18 عام فأكثر، مع تقديم خدمات مراكز الإحالة من الأشعات سواء التليفزيونية أو الماموجرام والفحص الإكلينيكي المتقدم، عن طريق فريق من إستشاريّ الجراحة والأشعة، وذلك للإطمئنان على صحة سيدات مصر وتقديم خدمات الكشف المبكر والعلاج بالمجان بالمراكز المتخصصة.



وفي سياق منفصل، فقد لنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 804 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 86549 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

