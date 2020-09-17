عاجل.. انفجار ضخم واندلاع حريق في أوكلاهوما الأمريكية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:19 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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اندلع حريق ضخم بولاية أوكلاهوما الأمريكية، اليوم الخميس، جراء انفجار للغاز على طريق بيدمونت، حيث اشتعلت النيران فى منطقة NW 248.

 

وبحسب خبير الأرصاد الجوية، تسبب الانفجار فى اشتعال الحرائق فى العشب بالمنطقة.

 

وقد أغلقت السلطات الأمريكية، العديد من الطرق، بما فى ذلك تقاطع طريق بيدمونت وNW 234، وطريق ريدنج المؤدى إلى طريق موستانج و NW 234 إلى واترلو، بينما تقوم طواقم بإجلاء الناس من المنطقة، وفقًا لموقع " أوكلاهوما نيوز".

 

وفي وقت سابق، نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظة انفجار قوي داخل مصنع للكيميائيات في مدينة بورت نيتشز  بولاية تكساس الأمريكية.

 

ووقع الانفجار، وتسبب في تكسير النوافذ واهتزاز المباني المجاورة، حسبما قالت السلطات الأمريكية، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الانفجار.

 

وأشارت إلى أنه تم إخلاء السكان، الذين يعيشون في دائرة قطرها ميل عن موقع المصنع من منازلهم.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، كتب رجال الإنقاذ على صفحتهم على فيسبوك: "الرجاء أخذ العلم أن الجميع يجب أن يقوموا بإخلاء المنطقة في شعاع 800 متر حول مصنع "تي بي سي" في بورت نيشيس".

 

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خط غاز حريق انفجار ضخم امريكا

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