قبل ما تخرج.. تعرف على الطقس اليوم وحالة الجو في مصر (فيديو)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:13 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الخميس.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم مائلًا للحرارة، رطبًا على القاهرة والوجه البحري، وستشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، وسيكون الطقس حارًا، على جنوب سيناء، والرياح معتدلة. 

ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، أما ليلًا، فإن طقسًا لطيفًا سيسود القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًاعلى جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 23
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24
مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 23
بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25
دمياط العظمى 30 والصغرى 26
الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23
السويس العظمى 35 والصغرى 24
العريش العظمى 32 والصغرى 23
طابا العظمى 37 والصغرى 29
سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 20 
شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30
الغردقة العظمى 38 والصغرى 28
الفيوم العظمى 35 والصغرى 24
بني سويف العظمى 35 والصغرى 23
المنيا العظمى 35 والصغرى 23 
أسيوط العظمى 36 والصغرى 24

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا حالة الطقس بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الاعلي الارصاد الجوية

أخبار تهمك

تطورات صفقة انتقال نجم ليون إلى برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات رحيل جارث بيل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

أبرزها ايقاف نيمار.. قرارات نارية من الاتحاد الفرنسي ضد لاعبي باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

طارق يحيي يستقر على تشكيل الزمالك أمام أسوان في الدوري المصري

منذ ساعة و 22 دقيقة

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يفجر أزمة جديدة داخل برشلونة

منذ ثلث ساعة

الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك

منذ أقل من ساعة

قبل موقعة ليفربول.. تشيلسي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

ليس لاوتارو مارتينيز.. كومان يقترح على برشلونة ضم نجم الإنتر

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

طقس الأحد: الرطوبة 80%.. ودرجة الحرارة العظمى 35 بالقاهرة

طقس الاثنين.. الرطوبة 75% والعظمى بالقاهرة 36 درجة (فيديو)

طقس اليوم الثلاثاء.. الرطوبة 75%.. والعظمى بالقاهرة 36 (فيديو)

شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

طقس الأربعاء.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والرطوبة تسجل 80% (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

ميسي يفجر أزمة جديدة داخل برشلونة

09:00 ص

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

03:59 ص

الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك

08:28 ص

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر