قبل ما تخرج.. تعرف على الطقس اليوم وحالة الجو في مصر (فيديو)

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الخميس.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم مائلًا للحرارة، رطبًا على القاهرة والوجه البحري، وستشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، وسيكون الطقس حارًا، على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.





ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، أما ليلًا، فإن طقسًا لطيفًا سيسود القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًاعلى جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:





القاهرة العظمى 35 والصغرى 23

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 23

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25

دمياط العظمى 30 والصغرى 26

الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23

السويس العظمى 35 والصغرى 24

العريش العظمى 32 والصغرى 23

طابا العظمى 37 والصغرى 29

سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 20

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30

الغردقة العظمى 38 والصغرى 28

الفيوم العظمى 35 والصغرى 24

بني سويف العظمى 35 والصغرى 23

المنيا العظمى 35 والصغرى 23