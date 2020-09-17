برشلونة مهدد بفقدان ميسي 3 مباريات في الليجا

كشف تقرير صحفي إسباني، أن ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، قد يتسبب في أزمة جديدة داخل النادي الكتالوني، خلال بداية الموسم في إسبانيا.





وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سيسبب أزمة لبرشلونة، إذا انضم لمنتخب بلاده في مبارتي الإكوادور وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك يومي 8 و13 أكتوبر المقبل.





وأوضحت، أن انضمام ميسي سيعني خضوعه للحجر الصحي لمدة أسبوعين، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، قبل سفره.





وسيؤدي هذا لغياب الليو عن 3 مباريات في مستهل مشوار برشلونة في الليجا، أمام فياريال وسيلتا فيجو وأشبيلية على الترتيب.





وسيفتتح برشلونة مشواره في الدوري الإسباني من الجولة الثالثة، حينما يواجه فياريال يوم 27 سبتمبر الجاري.