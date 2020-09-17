مصرع 4 أشخاص جراء حريق في مشفى للمدمنين في روسيا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين بجروح جراء حريق في مشفى خاص للمدمنين في مدينة كراسنويارسك الروسية غرب سيبيريا.

 

ووفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، نشب الحريق بسبب التعامل غير الآمن مع النار أو عطل فني في الأجهزة الكهربائية بالمبنى.

 

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أن الحريق اندلع في الطابق السفلي من المبنى فجر الخميس بالتوقيت المحلي، وتم إخماده بعد نحو ساعتين من تلقي بلاغه.

 


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