بيراميدز يضع خطة خطف مصطفى محمد من الزمالك

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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جس مسؤولو نادي بيراميدز، نبض مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ومنتخب مصر الأولمبي، لبحث إمكانية انتقاله إلى صفوف السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاوضات بيراميدز مع مصطفى محمد

كشفت مصادر صحفية أن مسؤولي بيراميدز كثفوا من مفاوضاتهم فى الساعات القليلة الماضية مع مصطفى محمد، مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى، لبحث إمكانية الحصول على خدماته.

وأوضحت المصادر أن إدارة بيراميدز تسعى لاستغلال رغبة الزمالك فى ضم بعض الصفقات مثل عبد الله بكرى ونبيل عماد دونجا ورجب بكار، من أجل طلب ضم مصطفى محمد.

وأضافت المصادر أن مصطفى محمد يرحب بالانتقال للفريق السماوى فى ظل الإغراءات المالية الكبيرة المقدمة له، لكنه طلب الحصول على موافقة إدارة الزمالك.

وأتمت المصادر أن إغراءات بيراميدز لمصطفى محمد لاعب الزمالك لم تتوقف على النواحى المادية فقط، لكنه حصل على وعد بالاحتراف الخارجى مستقبلا من بوابة بيراميدز حال وصول عرض قوى له فى المستقبل.

الجدير بالذكر أن مسؤولي بيراميدز تمكنوا من تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، بضم عدد من الصفقات القوية فى الساعات الماضية بالحصول على خدمات أحمد فتحى ورمضان صبحي وشريف إكرامي.

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