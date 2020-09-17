نادال يتفوق على كارينيو في أول ظهور له منذ تفشي كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
وكالات
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في أول ظهور له في بطولات التنس منذ تفشي جائحة كورونا في مارس(آذار) الماضي، أعلن الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا، استعداده للدفاع عن لقبه في بطولة روما لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بعد اكتساح مواطنه بابلو كارينيو بوستا في الدور الثاني بمجموعتين دون رد.

ولم يجد المصنف الثاني عالمياً أي صعوبة في إنهاء المباراة سريعا خلال ساعة و13 دقيقة وبنفس النتيجة في المجموعتين 6-1.

وواصل "رافا" بهذه النتيجة مسلسل تفوقه على كارينيو للمباراة السادسة على التوالي.

وسيسعى الملك المتوج على ملاعب (فورو إيتاليكو)، 9 مرات وحامل لقب آخر نسختين، لاستمرار مسيرته عندما يلتقي في الدور الثالث أمام الفائز من مباراة الكندي ميلوش راونيتش والصربي دوشان لاجوفيتش.

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