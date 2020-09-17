الكشف عن صاحب الرقم 11 في ريال مدريد بعد رحيل جاريث بيل

كشف الصحفي الموثوق ميجيل أنخيل دياز عن هوية اللاعب الذي سيرث قميص جاريث بيل بمجرد رحيل الويلزي إلى توتنهام هذا الصيف.

وقال الصحفي الموثوق ميجيل أنخيل دياز بإذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية: ‘‘من حيث المبدأ، سيرتدي ماركو أسينسيو رقم 11 هذا الموسم بمجرد أن تصبح إعارة بيل إلى توتنهام رسمية‘‘.

وأضاف: ‘‘إنه أيضًا رقم يحبه فينيسيوس جونيور، لكن إذا لعب البرازيلي في الأنويتا بالرقم 25، فلن يكون قادرًا على تغييره بعد ذلك، بسبب لوائح الليجا‘‘.

وكان جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل قد قال: ‘‘المفاوضات بشأن انتقال بيل إلى توتنهام لا تزال جارية، هناك طريق طويل لنقطعه في بعض القضايا، لكن جاريث بالتأكيد أقرب إلى مغادرة ريال مدريد أكثر من أي وقت آخر في السنوات السبع الماضية، ما زلنا نتفاوض، ولم يتم إغلاق الصفقة بعد‘‘.