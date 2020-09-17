الكشف عن صاحب الرقم 11 في ريال مدريد بعد رحيل جاريث بيل

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف الصحفي الموثوق ميجيل أنخيل دياز عن هوية اللاعب الذي سيرث قميص جاريث بيل بمجرد رحيل الويلزي إلى توتنهام هذا الصيف.

 

وقال الصحفي الموثوق ميجيل أنخيل دياز بإذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية: ‘‘من حيث المبدأ، سيرتدي ماركو أسينسيو رقم 11 هذا الموسم بمجرد أن تصبح إعارة بيل إلى توتنهام رسمية‘‘.

 

وأضاف: ‘‘إنه أيضًا رقم يحبه فينيسيوس جونيور، لكن إذا لعب البرازيلي في الأنويتا بالرقم 25، فلن يكون قادرًا على تغييره بعد ذلك، بسبب لوائح الليجا‘‘.

 

وكان جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل قد قال: ‘‘المفاوضات بشأن انتقال بيل إلى توتنهام لا تزال جارية، هناك طريق طويل لنقطعه في بعض القضايا، لكن جاريث بالتأكيد أقرب إلى مغادرة ريال مدريد أكثر من أي وقت آخر في السنوات السبع الماضية، ما زلنا نتفاوض، ولم يتم إغلاق الصفقة بعد‘‘.

أخبار تهمك

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ حوالي 12 ساعة

أبرزها ايقاف نيمار.. قرارات نارية من الاتحاد الفرنسي ضد لاعبي باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 22 دقيقة

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 13 ساعة

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

منذ حوالي 6 ساعات

رد ناري من مرتضى منصور على تغريدة رئيس التعاون بعد التعاقد مع كارتيرون

منذ 34 دقيقة

الكشف عن صاحب الرقم 11 في ريال مدريد بعد رحيل جاريث بيل

منذ 18 دقيقة

قبل موقعة ليفربول.. تشيلسي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

منذ أقل من ساعتين

ميسي يفجر أزمة جديدة داخل برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات رحيل جارث بيل عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك

منذ أقل من ساعتين

تطورات صفقة انتقال نجم ليون إلى برشلونة

منذ ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:00 ص

ميسي يفجر أزمة جديدة داخل برشلونة

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

08:30 ص

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

08:00 ص

الكشف عن صاحب الرقم 11 في ريال مدريد بعد رحيل جاريث بيل

09:48 ص

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

03:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر