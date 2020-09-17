رد ناري من مرتضى منصور على تغريدة رئيس التعاون بعد التعاقد مع كارتيرون

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أثار محمد القاسم رئيس التعاون السعودي الجدل، بتغريدة مثيرة، بعد تعاقد ناديه مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

وقال القاسم عبر موقع تويتر "هذا التعاون يا سادة.. اللي يبيه يصير واللي يأمر عليه يتم".

ورد مرتضى منصور رئيس الزمالك، عبر برنامج أوضة اللبس بقناة النهار، على تغريدة القاسم، مؤكدًا أنه لا يليق الحديث بهذه الصورة عن نادي الزمالك الذي تأسس عام 1911.

وأضاف "أشكو ما قاله القاسم، للمسؤولين في الرياضة السعودية، أرفض تمامًا الحديث بهذه الصورة عن فريق مصري وبقيمة الزمالك".

وأكد أن الزمالك أكبر من أي مدرب، ورئيس التعاون يحكم على كارتيرون الهارب والذي رحل عن الفريق بشكل غير مشروع.

وأشار إلى أن الزمالك سيعلن اسم مدربه الجديد خلال 48 ساعة، ما بين الترشيحات لمدربين جدد وسابقين.

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