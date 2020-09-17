إصابات كورونا تتجاوز 4.4 مليون حالة في البرازيل

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الخميس، 36820 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و987 وفاة جراء الفيروس خلال اليوم الأخير.

 

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية، تجاوز إجمالي عدد الإصابات عتبة الـ4.4 مليون حالة، حيث بلغ 4 ملايين و419 ألفا و83 إصابة.

 

وكانت حصيلة ضحايا الفيروس، وصلت إلى 134 ألفا و106 أشخاص، وذلك بعد يوم من تسجيل حصيلة يومية قياسية للوفيات منذ أوائل سبتمبر.

 

وقد سجلت البرازيل، ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

 

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البرازيل أكبر حصيلة إصابات كورونا

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