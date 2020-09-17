إقالة هيرتوج مدرب منتخب الشباب السعودي

توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتفاق مع برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، يقضي بإنهاء الاستعانة بخدمات المدير الفني للبرنامج، الهولندي دامين هيرتوج .

وتمت الاستعانة بهيرتوج للإشراف الفني على المنتخب الوطني تحت 19 عاماً خلال نهائيات كأس آسيا 2020 التي كان من المقرر إقامتها في أوزبكستان الشهر المقبل.

وذكر اتحاد الكرة السعودي على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه اتخذ هذا القرار في أعقاب قرار الاتحاد الآسيوي للعبة بتأجيل البطولة إلى وقت لاحق من العام المقبل، بسبب ظروف جائحة كورونا، ورغبة من برنامج الابتعاث بالاستفادة من خدماته خلال هذه الفترة.

كما قرر الاتحاد السعودي الاتفاق مع المدرب الوطني صالح المحمدي على تولي مهمة الإشراف الفني على المنتخب الوطني تحت 19 عاماً، خلال المرحلة المقبلة والتي تتخللها العديد من الاستحقاقات أبرزها كأس آسيا تحت 19 عاماً في أوزبكستان، حيث سيقوم بمتابعة اللاعبين مع انطلاقة الدوري السعودي الممتاز للشباب تحت 19 عاماً السبت المقبل.

يمتلك المحمدي سجلا تدريبيا بدأه عام 2009، حيث سبق له تدريب العديد من منتخبات الفئات السنية محققاً عدداً من الإنجازات، كما كان مساعداً لمدرب منتخب الشباب السعودي تحت 20 عاماً والذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم في كوريا الجنوبية عام 2017، إضافة إلى عدد من المنتخبات السنية التي عمل معها مساعداً في الجهاز الفني.