الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي، على تجديد عقد المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر د خلال الأيام المقبلة، بعد عودته من تجربة احترافية بالدوري السعودي.

الأهلي يجدد عقد وليد أزارو

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن تطورات تجديد عقد المهاجم المغربي وليد أزارو في الفترة المقبلة مع القلعة الحمراء.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادى الأهلى فى تصريحات صحفية: "نسعى لتجديد عقد أزارو من خلال إضافة موسمين فى عقده مع الفريق بخلاف الموسم المتبقى".

وأتم: "وليد أزارو سينتظم في تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن لا يحق له المشاركة حتى نهاية الموسم".

الجدير بالذكر أن المهاجم المغربي وليد أزارو قد رحل عن الأهلي فى انتقالات يناير إلى صفوف الاتفاق السعودى، على سبيل الإعارة.

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