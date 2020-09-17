الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:28 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن رحيله عن القلعة البيضاء بصورة رسمية، بعدما قرر دفع الشرط الجزائي الموجود في عقده من أجل الرحيل.

وكانت هناك بعض التقارير الصحفية التي أشارت إلى، أن كارتيرون اتفق مع إحدى الفرق لتدريبها خلال الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء مسابقة دوري أبطال إفريقيا، قبل تأجيلها مره أخرى من قبل الاتحاد الإفريقي.

وتابعت التقارير، أن كارتيرون قلق من خسارة العرض المقدم له، واجتمع مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من أجل دفع الشرط الجزائي والرحيل عن الأبيض، ما أدى إلى غضب رئيس الزمالك وخروج المدرب الفرنسي من الاجتماع غاضبًا أيضًا.

وكشفت تقارير صحفية، أنه تم ترشيح البرتغالي جوزفالدو فيريرا، لتدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، لخلافة باتريس كارتيرون داخل القلعة البيضاء.

ويعد فيريرا هو أخر مدرب توج مع الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز في عام 2015، كما حقق بطولة كأس مصر في ذلك الموسم، بالإضافة إلى وصوله لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية آنذاك.

أخبار تهمك

آخر تطورات رحيل جارث بيل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

أبرزها ايقاف نيمار.. قرارات نارية من الاتحاد الفرنسي ضد لاعبي باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

ليس لاوتارو مارتينيز.. كومان يقترح على برشلونة ضم نجم الإنتر

منذ ساعة و 27 دقيقة

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يفجر أزمة جديدة داخل برشلونة

منذ ثلث ساعة

قبل موقعة ليفربول.. تشيلسي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

طارق يحيي يستقر على تشكيل الزمالك أمام أسوان في الدوري المصري

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات صفقة انتقال نجم ليون إلى برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

ميسي يفجر أزمة جديدة داخل برشلونة

09:00 ص

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

03:59 ص

الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك

08:28 ص

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر