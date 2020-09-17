رحيل ريجيلون يزيد من فرص بقاء مارسيلو مع ريال مدريد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:04 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يقترب الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو ريجيلون، لاعب ريال مدريد، من الانتقال لصفوف توتنهام الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وأشارت تقارير إنجليزية، أن نادي توتنهام اتفق مع ريال مدريد على التعاقد مع اللاعب مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة لمبلغ 5 ملايين يورو متغيرات.
وحسب صيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ريال مدريد أغلق الباب نحو رحيل اللاعب البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد.
وأضافت، أن مارسيلو رغب في الخروج عن ريال مدريد هذا الصيف، بسبب قلة مشاركاته بالمقارنة مع منافسه فيرلان ميندي.
ويفضل زيدان الاعتماد على ميندي بشكل أساسي، إلا أنه قرر الاحتفاظ بمارسيلو خلال الموسم المقبل، ومنعه من الرحيل.
يذكر أن ريال مدريد وضع شرطاً لاستعادة ريجيلون مقابل 40 مليون يورو، وذلك حتى عام 2022.

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