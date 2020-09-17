تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الأربعاء

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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قاد المهاجم الغاني جون آنطوي فريقه بيراميدز للفوز على نظيره وادي دجلة بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل أنطوي هدفي فريق بيراميدز في شباك وادي دجلة بالدقيقتين 60، 64 "ركلة جزاء" ليرفع رصيد أهدافه إلي 6 أهداف بالدوري هذا الموسم ويدخل قائمة أفضل 10 هدافين بالبطولة حتي الآن.

ويعتلي عبد الله السعيد صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفا، ويأتي محمد شريف مهاجم الأهلي المعار إلي إنبي في المرتبة الثانية بقائمة الهدافين برصيد 10 أهداف، بينما يتساوي مصطفي محمد مهاجم الزمالك ونظيره سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون بالمركز الثالث في القائمة وسجل كل منهما 9 أهداف.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباريات الثلاثاء في الدوري الممتاز:-

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا.
2- محمد شريف ( انبي) 10 أهداف.
3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف.
4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف
4- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف.
6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف.
7- والتير بواليا (الجونة) 8 أهداف.
8- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف.
9- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف.
10-جون آنطوي (بيراميدز) 6 أهداف.

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