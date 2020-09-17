تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الأربعاء

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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أقيمت اليوم الأربعاء، مباراتين ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تغلب فريق سموحة على نظيره نادي الجونة بنتيجة 2-1، بينما عاد بيراميدز لسكة الانتصارات مجددا بالفوز على فريق وادي دجلة بثنائية نظيفة.
ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم لانسحابه من لقاء القمة بالدور الأول، بينما يتساوي المقاولون وبيراميدز في رصيد النقاط ولكل منهما 48 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم في الدوري الممتاز:-

1- الأهلي 72 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- بيراميدز 48 نقطة.
4- المقاولون العرب 48 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 37 نقطة.
6- سموحة 36 نقطة.
7- المقاصة: 36 نقطة
8- إنبي35 نقطة.
9- أسوان 31 نقطة.
10- الإسماعيلي 31 نقطة.
11- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
12- طلائع الجيش 29 نقطة.
13- المصري 28 نقطة.
14- الجونة 28 نقطة.
15- وادي دجلة 27 نقطة.
16- حرس الحدود 26 نقطة.
17- نادي مصر 19 نقطة.
18- نادي طنطا 17 نقطة.

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