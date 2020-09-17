مفاجأة.. نجم الدورى الإيطالي على وشك الإنتقال للبريميرليج









اقترب نجم الدوري الإيطالي الممتاز من الإنتقال إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادى ليستر سيتي اتجهوا لجنكيز اوندر نجم نادي روما الإيطالي بعد ان رفض برشلونة عرضهم لضم فرانسيسكو ترينكاو هذا الصيف.





وأضافت التقارير أن الثعالب سيضمون الجناح الدولي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء بمبلغ قدره 24 مليون جنيه إسترليني في الصيف القادم.



