رد ناري من أمير مرتضي منصور على تصريحات رئيس التعاون السعودي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:52 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على توجيه رسالة غامضة عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الأبيض.

وكتب أمير مرتضى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏عمري ٣٤ عام وحققت بطولات في ١٨ شهراً مع ‎الزمالك اكتر من بطولات ناديك على مدار تاريخه.

وقد رحل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريب الأبيض بعدما قرر دفع الشرط الجزائي، في الوقت الذي أعلن فيه نادي التعاون السعودي التعاقد معه لمدة موسمين.

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

منذ أقل من ساعة

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

ليس لاوتارو مارتينيز.. كومان يقترح على برشلونة ضم نجم الإنتر

منذ ساعة و 25 دقيقة

قبل موقعة ليفربول.. تشيلسي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات صفقة انتقال نجم ليون إلى برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

ميسي يفجر أزمة جديدة داخل برشلونة

منذ ثلث ساعة

أبرزها ايقاف نيمار.. قرارات نارية من الاتحاد الفرنسي ضد لاعبي باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات رحيل جارث بيل عن ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 12 ساعة

طارق يحيي يستقر على تشكيل الزمالك أمام أسوان في الدوري المصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن أزارو

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

03:59 ص

الكشف عن المدرب المحتمل للزمالك

08:28 ص

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

04:31 م

آخر تطورات رحيل جارث بيل عن ريال مدريد

08:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر