رد ناري من أمير مرتضي منصور على تصريحات رئيس التعاون السعودي

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على توجيه رسالة غامضة عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن الأبيض.





وكتب أمير مرتضى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏عمري ٣٤ عام وحققت بطولات في ١٨ شهراً مع ‎الزمالك اكتر من بطولات ناديك على مدار تاريخه.



