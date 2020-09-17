ميدو: إدارة الزمالك دعمت كارتيرون وتعاملت معه بشكل غير مسبوق

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:47 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، أن أفضل مدير فني تعاملت معه إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة بشكل مميز، هو الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل مؤخرا عن القلعة البيضاء لتدريب التعاون السعودي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "كارتيرون هو أفضل مدير فني تعاملت معه إدارة نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة ولقي كل الدعم من مجلس إدارة النادي".

واضاف، " باتريس اختار الخروج من الباب الضيق بعد طلبه فسخ العقد مع نادي الزمالك، رغم كل النجاحات والانجازات التي حققها مع النادي".

وواصل، " لايمكن التقليل من إنجازات كارتيرون، لأنه طور بشكل كبير. المستوي الفني لنادي الزمالك، وحقق انتصارات وحصد بطولتين مع الفريق في شهر واحد".

واختتم، " كارتيرون كان يجبر الخط الهجومي للزمالك بالتزامات وواجبات دفاعية، لكن في النهاية طريقة رحيله هي التي يؤخذ عليها".

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