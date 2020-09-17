أبرزها ايقاف نيمار.. قرارات نارية من الاتحاد الفرنسي ضد لاعبي باريس سان جيرمان









أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرارات نارية في الساعات الماضية بشأن مباراة فريق باريس سان جيرمان مع أولمبيك مارسيليا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.





وشهدت تلك المباراة العديد من الشد والجذب بين اللاعبين، وأيضا قام حكم المباراة بإشهار 5 بطاقات حمراء في وجه لاعبي الناديين.





وجاءت قرارات الاتحاد الفرنسي كالآتي :-





- إيقاف كورزاوا 6 مباريات

- إيقاف نيمار لمدة 3 مباريات.

- إيقاف باريديس لمدة 3 مباريات.

- إحالة لقطة دي ماريا لرابطة المحترفين.

- إحالة قضية الفارو و نيمار للتحقيق من قبل لجنة الانضباط.



