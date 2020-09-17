تشيلسي يستهدف صفقة نارية داخل البريميرليج

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:43 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستهدف نادي تشيلسي الإنجليزي صفقة جديدة نارية من داخل البريميرليج، وذلك بعد رغبة كبيرة من فرانك لامبارد المدير الفني للنادي.  

وأشارت تقارير حسب الصحفي "فابرزيو رومانو"، إن تشيلسي سيتوجه مباشرة نحو ديكلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد بعد الإعلان عن صفقة ميندي حارس رين. 

ويرغب رايس بالإنتقال لتشيلسي، ولكن فريقه لا يريد بيعه هذا الصيف، ويسعى اللاعب للضغط على النادي مع العرض المناسب فسيكون بمقدور تشيلسي التوقيع مع اللاعب. 

ونشبت العديد من الأزمات داخل نادي وست هام في الفترة الأخيرة بين إدارة الفريق والجماهير، بسبب وضع النادي خلال الميركاتو وأيضاً في الموسم الماضي.

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