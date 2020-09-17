النحاس يكشف سر نجاح جوزيه مع الأهلي وحقيقة انتقاله عن طريق الكوبري

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:38 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح عماد النحاس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حقيقة انتقاله إلى النادي الأهلي بطريقة "الكوبري" وقتها، بعدما انضم إلى النصر السعودي.

وأكد النحاس خلال حواره لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه احمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار، أنه احترم تعاقده مع الإسماعيلي حتى آخر يوم، وأنه لعب مع الدراويش كل المباريات.

وتابع مدرب المقاولون العرب، "من المفارقات أن معظم فترات اصابتي جاءت بعد انتقالي إلى الأهلي".

وأشار إلى أنه رفض عرضا للانضمام إلى القلعة الحمراء عام 2001 ولكنه تعرض لضغوط من إدارة الإسماعيلي بعد ذلك وتم تصدير صورة للجماهير أنه وقعت للأهلي.

وتطرق للحديث عن علاقته مع مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، وأكد أن سر نجاح جوزيه مع الأحمر هي سيطرته على أوضة اللبس ونجاحه في تجديد دوافع اللاعبين في كل مباراة وبعد الفوز بكل بطولة.

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