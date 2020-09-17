قبل موقعة ليفربول.. تشيلسي يحسم صفقة جديدة













حسم مسؤولو نادي تشيلسي الإنجليزي صفقة جديدة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.





ووفقًا لتقارير حسب "فابرزيو رومانو"، إن صفقة إدوارد ميندي حارس رين إلى تشلسي تمت، والحارس السنغالي سوف يقاتل للحصول على المركز الأساسي في البلوز، وفقط بعض التفاصيل الصغيرة تم تغييرها، وميندي سيكون صفقة الفريق اللندني.





ويعد ميندي من أبرز الحراس الشباب في الفترة مع فريقه أو مع منتخب بلاده، حيث يقدم مستويات جيدة في الدوري الفرنسي.



