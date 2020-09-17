"رسمتنا بالشكولاته والمربى".. محمد صبحي يشكر معجبة على رسمتها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:10 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان محمد صبحي، صورة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت الصورة عبارة عن رسمة لمسلسل "عائلة ونيس" بالشيكولاته، فشكر صبحي، إحدى معجابته وعلق على الرسمة قائلاً: "ابنتي داليا حسني قررت ترسمنا بشكل مختلف ومبدع .. بشكرها جدًا جدًا علي مجهودها".

وأضاف "رسمتنا بالشكولاتة والمربي والچيلي والعسل  الفارمسيل والبسكوت  .. بس انا زعلان .. فين العسلية؟؟".

ونالت الصورة على الكثير من الإعجابات وعلق الجمهور عليا قائلاً:"جميلة جدا وفعلا صورة معبرة لفنان عظيم مثل حضرتك " ، وكتب معجب آخر:"ولادي بيحبوا حضرتك جدا بيتفرجو علي ونيس الجزء الأول والتاني وبيتعلمو كل يوم حاجه مفيده بجد مثال مشرف للفنان المصري" ، وقال آخر:"جميله جدا وحضرتك اجمل من العسليه ربنا يديك الصحه والعافيه ويدمها عليك يارب انتا انسان بمعنى الكلمه لك كل الاحترام والتقدير" .

وكان قد صرح الفنان محمد صبحي مؤخرا مع الإعلامية شيرين سليمان في اول حلقات برنامجها (عين أونلاين) بعدما قد سالته عن ترشيح الفنانة وفاء عامر له وطلبها منها  تقديم صبحي عمل يجسد السيرة الذاتيه لطبيب الغلابة محمد مشالي.


وقال إنه يرفض تقديم الشخصية ويرى أن لطفي لبيب هو الانسب لهذا الدور ، متابعا: ربما افكاره تتناسب مع الدكتور الراحل وهو يحب ان يقدم شخصيه مثله لكنها تتناسب اكتر مع لطفي لبيب.
"رسمتنا بالشكولاته والمربى".. محمد صبحي يشكر معجبة على رسمتها
"رسمتنا بالشكولاته والمربى".. محمد صبحي يشكر معجبة على رسمتها

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