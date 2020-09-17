بتوجيهات من السيسي.. حوافز إضافية للمعلمين (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتوفير حوافز للمعلمين خلال الفترة الماضية.



وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "سأعقد لقاء مع وزير المالية قريبا لإقرار حوافز إضافية".



وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن المدرس يستطيع زيادة موارده المالية من مجموعات التقوية، والتي تبلغ قيمتها ما بين 15 إلى 80 جنيها للحصة التي مدتها ساعتين، موضحا "يعني لو مدرس شاطر وعنده 100 ولا 50 طالب ممكن يعمل 3 آلاف جنيه في ساعتين".



وتابع: "مجموعات التقوية ستوفر الأموال التي كانت تنفقها الأسرة على الدروس الخصوصية".



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد افتتاح عدد من المنشآت التعليمية الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وافتتح الرئيس السيسي، على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، افتتاح الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية، وافتتاح كلية طب وطب الأسنان بجامعة السويس. كما افتتح الرئيس، مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.



وقال السيسي، إن هناك بعد الدول المجاورة لنا تسبق مصر بنحو 25 عاما في الذكاء الاصطناعي، مما دفع وزير الاتصالات للتعليق قائلًا: "إن شاء الله نلحقهم يا فندم".



وعقب الرئيس، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء قائلا: "دي مش خناقة دا شغل".