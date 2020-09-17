"التعليم" تكشف أسعار مجموعات التقوية.. وتزف خبرا سارا للمدرسين (فيديو)

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسعار مجموعات التقوية، في المدارس.



وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن "سعر الحصة سيتراوح ما بين 15 و80 جنيها لمدة ساعتين، والمعلم النشط يستطيع مضاعفة دخله عبر مجموعات التقوية".



وأضاف وزير التربية والتعليم: "يعني لو مدرس شاطر وعنده 100 ولا 50 طالب ممكن يعمل 3 آلاف جنيه في ساعتين".



وتابع: "مجموعات التقوية ستوفر الأموال التي كانت تنفقها الأسرة على الدروس الخصوصية".



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد افتتاح عدد من المنشآت التعليمية الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وافتتح الرئيس السيسي، على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، افتتاح الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية، وافتتاح كلية طب وطب الأسنان بجامعة السويس. كما افتتح الرئيس، مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.



وقال السيسي، إن هناك بعد الدول المجاورة لنا تسبق مصر بنحو 25 عاما في الذكاء الاصطناعي، مما دفع وزير الاتصالات للتعليق قائلًا: "إن شاء الله نلحقهم يا فندم".



وعقب الرئيس، خلال كلمته على هامش افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من الجامعات الأهلية ببرج العرب، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء قائلا: "دي مش خناقة دا شغل".