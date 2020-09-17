خبيرة أبراج: عبارة "مغلق للصلاة" تنشر الطاقة السلبية (فيديو)

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:46 ص
الفجر
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قالت جنى عطايا، خبيرة الأبراج، إن بعض العبارات تتسبب في نشر الطاقة السلبية في الأماكن، مثل كلمة "مغلق".

وأضافت "عطايا"، خلال حوارها ببرنامج "إحنا الستات"، الذي يقدمه الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، والمذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن وضع عبارة "مغلق للصلاة"، على بعض المحال أمر سيء جدا.

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أن هذه العبارة تؤدي إلى نشر الطاقة السلبية، لافتة إلى ضرورة استبدال هذه الكلمة بكلمة "حي على الصلاة" أو إلى أي كلمة مماثلة.

ولفتت إلى أن هناك أسماء ترفع شأن الإنسان، وأسماء أخرى قد يكون لها أثر سيء، معقبة:" في ممثل يعمل دور باسم سلبي فيقع بعدها على طول، عشان أسمه سلبي جابه الأرض".

وأوضحت أن توافق اسم الأم مع اسم الطفل مهم جدًا، معقبة: "مينفعش نختار اسم للطفل طاقة مائية، واسم الأم يكون طاقة ترابية".

وأضافت أن اسم "يحيى" على سبيل المثال مائي، متابعة: "مفيش حد اسمه يحيى بيدخل مكان إلا ويُحي الروح فيه، ويزيد من طاقته الإيجابية".

ولفتت إلى أن الأم عليها أن تختار اسم الطفل من خلال علم الأرقام، متابعة: "زي ما بنروح للطبيب عشان نعرف نوع الجنين، لازم نسأل خبراء علم الأرقام في اختيار اسم الطفل".

وأشارت إلى أن حرف "السين" عندما يأتي في آخر الاسم دائمًا ما يضرب صاحبه بالحسد،، معقبة: "أنا لما بشوف اسم الممثل في المسلسل أو الفيلم بعرف من اسمه نجاح المسلسل من عدمه".

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