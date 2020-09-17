مشاهدات قاسية لأغنية "الحساس" لحسين الجاسمي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:46 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حققت أغنية "الحساس"، نجاحاً كبيراً، حيث حققت 16 مليونا و500 ألف مشاهدة فور طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.


تعاون حسين، في هذه الأغنية مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا، كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن. 


وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس.. لو تنجرح لا بأس.. في حُب يمحي حُب.. وفي ناس تمحي ناس.. أرجوك لا تحزن.. ارتاح  واتطمن.. بعض اللقى مؤلم.. وبعض الفراق أحسن". 


وعرضت أغنية "الحسّاس" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية. 

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