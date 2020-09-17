ميدو: بكيت عند الرحيل عن المقاصة ولن اعود لمجال التدريب مرة أخرى













كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن إمكانية عودته لمجال التدريب في مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة ،و قيادته لأحد أندية المسابقة خلال الفترة المقبلة.





وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " فكرة التدريب في الدوري المصري الممتاز، لن تتكرر مرة أخرى، واتخذت قرارا بعدم التدريب في مصر ".





وأضاف، " إدارات الأندية المصرية لديها قرار دائما هو الاسهل وهو إقالة أي مدير فني في وقت ليس مثالي بالنسبة للنادي في أي مسابقة".





واوصل، "بكيت بعد إعلان نادي مصر المقاصة رحيلي عن النادي بشكل نهائي، وطلبت من الإدارة عدم الاعلان قبل توديع اللاعبين ".





واستكمل، " سبب بكائي هو أنني كان لدي قناعات أن الفريق قادم وسيحقق نجاحات خلال الجولات القادمة، لكني تفاجئت بقرار الإطاحة بي من نادي مصر المقاصة".



