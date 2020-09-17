ميدو: بكيت عند الرحيل عن المقاصة ولن اعود لمجال التدريب مرة أخرى

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements



كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن إمكانية عودته لمجال التدريب في مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة ،و قيادته لأحد أندية المسابقة خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " فكرة التدريب في الدوري المصري الممتاز، لن تتكرر مرة أخرى، واتخذت قرارا بعدم التدريب في مصر ".

وأضاف، " إدارات الأندية المصرية لديها قرار دائما هو الاسهل وهو إقالة أي مدير فني في وقت ليس مثالي بالنسبة للنادي في أي مسابقة".

واوصل، "بكيت بعد إعلان نادي مصر المقاصة رحيلي عن النادي بشكل نهائي، وطلبت من الإدارة عدم الاعلان قبل توديع اللاعبين ".

واستكمل، " سبب بكائي هو أنني كان لدي قناعات أن الفريق قادم وسيحقق نجاحات خلال الجولات القادمة، لكني تفاجئت بقرار الإطاحة بي من نادي مصر المقاصة".

واختتم، " قرار رحيل كارتيرون بالنسبة لي قرار صادم بشكل كبير، ومندهش من عدم قيامه بوداع لاعبي الفريق قبل الرحيل عن نادي الزمالك".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر الأهلي

أخبار تهمك

برشلونة يصدم كومان بالتعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يعلن استبعاد 3 مدربين من تدريب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يخسر ميسي في 3 مباريات نارية

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة توقيع الزمالك مع مدرب الفراعنة الأسبق

منذ حوالي 9 ساعات

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل صفقة انتقال بيل إلى توتنهام

منذ أقل من ساعتين

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم أياكس أمستردام

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

ميدو جابر: طلبت الرحيل عن الأهلي بسبب لاسارتي

ميدو يكشف عن مفاجأة مدوية خلال فترة تدريبه للزمالك

ميدو: فيفا أنصف الكرة المصرية بقرار تاريخي لإنهاء عصر الفساد

أيمن حفني يوضح السبب الحقيقي وراء فسخ عقده مع المقاولون

المقاولون العرب يكشف عن عقوبات تنتظر أيمن حفني

ميدو يوجه بضرورة الاحتذاء بانجلترا في تخفيض عقود اللاعبين حال الهبوط

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:59 ص

مفاجأة.. كيكي سيتين يصدم برشلونة بقرار ناري

عاجل - الكشف عن فريق كارتيرون الجديد

04:31 م

النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

08:57 م

بيراميدز يُغري الأهلي بـ 8 ملايين جنيه لضم «الموهوب»

10:01 م

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر