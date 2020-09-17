النحاس يوضح تأثير رحيل كارتيرون عن الزمالك









أوضح عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، العواقب التي ستواجه نادي الزمالك بعد رحيل باتريس كارتيرون عن الفريق واتفاقه مع نادي التعاون السعودي بشكل رسمي.





وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " نادي الزمالك لن يتأثر برحيل باتريس كارتيرون، خاصة وأن الأندية الكبري لاتقف أمام هذه الأمور".





وأضاف، " بالتأكيد أتمنى تأهل الأهلي، والزمالك إلى المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وعبور الرجاء والوداد في مباريات الدور نصف النهائي".





وواصل، "أتوقع أن يكون الأهلي كعبه عالي على الزمالك في حالة لو عبر الفريقين إلى نهائي المسابقة، في ظل رحيل كارتيرون عن النادي".



