النحاس يوضح تأثير رحيل كارتيرون عن الزمالك

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، العواقب التي ستواجه نادي الزمالك بعد رحيل باتريس كارتيرون عن الفريق واتفاقه مع نادي التعاون السعودي بشكل رسمي.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " نادي الزمالك لن يتأثر برحيل باتريس كارتيرون، خاصة وأن الأندية الكبري لاتقف أمام هذه الأمور".

وأضاف، " بالتأكيد أتمنى تأهل الأهلي، والزمالك إلى المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وعبور الرجاء والوداد في مباريات الدور نصف النهائي".

وواصل،  "أتوقع أن يكون الأهلي كعبه عالي على الزمالك في حالة لو عبر الفريقين إلى نهائي المسابقة، في ظل رحيل كارتيرون عن النادي".

واختتم، " أتوقع أن يتخلى رينيه فايلر عن طريقة 4/4/2، خاصة وأن هدفه في الوقت الحالي هو تجهيز الثنائى مروان محسن واليو بادجي خلال الفترة المقبلة، ومن المؤكد عودة الأهلي للعب بطريقة 4/3/3 بشكل نهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا".

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