مرتضى منصور يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:34 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.

وأكد منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه احمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار، أنه سيتم الإعلان عن إسم المدير الفني الجديد للزمالك خلال 48 ساعة، والذي سيكون معه أربعة مساعدين.

وأشار رئيس الزمالك، "الأهلي ووداي دجلة طردا كارتيرون والزمالك احتضنه ولكنه غدر بنا وسيغادر بالشباب السعودي ايضا ".

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