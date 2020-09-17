مرتضى منصور يكشف موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد









كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي رحل لتدريب التعاون السعودي.





وأكد منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه احمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار، أنه سيتم الإعلان عن إسم المدير الفني الجديد للزمالك خلال 48 ساعة، والذي سيكون معه أربعة مساعدين.



