الموت يفجع الفنان شادي جمال في والده

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فجع الموت الفنان شادي جمال، في وفاة والده، حيث أعلن شادي، عن ذلك الخبر المؤلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".





وكتب: إنا لله وانا اليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله المغفور له والدي جمال هاشم سلطان، العزاء غدا ان شاء الله بعد المغرب أمام المنزل في الزاويه الحمراء.





والجدير ذكره أن شادي جمال تألق في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" ، والمسلسل معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم "ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة".

