تفاصيل صفقة انتقال بيل إلى توتنهام

اقترب النجم الدولي الويلزي جاريث بيل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني من الاقتراب لصفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وافق على ضم جاريث بيل من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.





‏وأضافت التقارير أن النادي الإنجليزي وافق على اعطاء جاريث بيل راتب بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني سنويا بعد ضمه من صفوف نادي ريال مدريد الذي سيتحمل جزء من رواتب اللاعب.



