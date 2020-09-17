كنت نعم الأخ والصديق لأمي.. ابنه رجاء الجداوي تنعي وفاة محمد زعزوع

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت أميرة مختار، نجلة الراحل رجاء الجداوي ، علي توديع الراحل محمد زعزوع، حيث نشرت صورة له عبر الحساب الرسمي لوالداتها الفنانة رجاء الجدواي، وذلك بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتبت: "إن لله وإن إليه راجعون، ربنا يرحمك يا أونكل محمد ، كنت نعم الأخ والصديق المحترم لأمي الله يرحمها ، صدمة كبيرة كنا لسة بنتكلم إن لله وإن إليه راجعون".


يشار أن المنتج محمد زعزع، توفي اليوم والذي أنتج مسلسل "فرقة ناجي عطالله"، وأعلن عن ذلك السيناريست أيمن سلامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وشارك "زعزع"، في إنتاج العديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، منها: "فرقة ناجى عطاالله" و"السلطان والشاه" و"هزمتنى امرأة" و"الوهم"
و"دمى ودموعى وابستامتى" و"في بيتنا رجل".

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